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Доходная часть государственного бюджета выполнена на 100,5% - Минфин


20.01.2017   20:43
Казначейская служба министерства финансов Грузии представила парламенту Грузии и опубликовала на своей веб-странице показатели выполнения государственного бюджета на 2016 год.

По словам главы казначейской службы, заместителя министра финансов Цотне Кавлашвили, доходная часть государственного бюджета выполнена на 100,5% и в номинальном выражении составляет 10 миллиардов 374 миллиона лари. Он также отметил, что выполнена и расходная часть бюджета, которая в номинальном выражении составляет 10 миллиардов 292.2 миллиона лари (99,9%).

«Важно, что государственный бюджет на 2016 год выполнен как в доходной, так и в расходной части и государство профинансировало все предусмотренные бюджетом важные проекты и обязательства. Отдельно нужно отметить показатели освоения средств, выделенных донорами, что по части грантов выполнено на 120,3%, а по части финансирования - на 100,4%», - отметил заместитель министра финансов Цотне Кавлашвили.






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