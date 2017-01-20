Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент EBRD: Я горжусь первыми ветряными электростанциями в Гори


20.01.2017   21:32
"Первым делом я и премьер-министр сошлись на том, что сотрудничество между Европейским банком реконструкции и развития и Грузией очень хорошо развивается. Мы рассмотрели стратегию страны, которую в декабре минувшего года утвердил наш Совет директоров, и которая в полном соответствии со стратегией правительства Грузии в связи с увеличением конкурентоспособности частного сектора, улучшением дорожной инфраструктуры, и разумным использованием энергоресурсов"- заявил президент EBRD Сума Чакрабарти после встречи с Георгием Квирикашвили.

"Так что у нас была весьма продуктивная встреча. Кроме того, мы особо отметили тот факт, что в 2016 году банк осуществил в Грузии рекордное количество инвестиций, около 250 миллионов евро, были осуществлены 17 проектов. Все проекты очень интересные, но все же я бы выделил тот, которым очень горжусь. Речь идет о создании в Гори первой ветряной электростанции на Кавказе.

По моему мнению, это очень успешный проект. Планы 2017 года еще более широкомасштабные. Я надеюсь, что в текущем году мы сможем инвестировать в Грузии 300 миллионов евро. Так что у нас очень успешные отношения, и эти отношения включают не только инвестиции. Здесь разговор идет о принятии новых стратегий, осуществлении изменений, благодаря которым Грузия станет еще более привлекательной для инвесторов.

Совет инвесторов Грузии, председателем которого является премьер-министр, работает очень отлаженно, а также следует отметить Агентство конкуренции, и план эффективного использования энергоресурсов. Все эти сферы очень успешные и полезные для отношений, существующих между Грузией и Европейским банком реконструкции и развития"- заявил Сума Чакрабарти.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Продажи грузинских модельеров выросли
Roshen закрывает кондитерскую фабрику в Липецкой области
«Арси»: Банки и строительный бизнес являются конкурентами
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Вологодские авиалинии» готовятся летать в Абхазию
Оренбургская авиакомпания не планирует рейсы в Абхазию
Российская авиакомпания планирует выполнять рейсы в Абхазию
Хубуа: до остановки ИнгурГЭС осталось 35 метров воды
С российских военных требуют обратно командировочные, выданные на войну в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане открылся мемориальный комплекс «Ахульго»
Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США (Видео)
Карапетян: Цель Правительства Армении – прогресс через образование
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна