Президент EBRD: Я горжусь первыми ветряными электростанциями в Гори

20.01.2017 21:32 "Первым делом я и премьер-министр сошлись на том, что сотрудничество между Европейским банком реконструкции и развития и Грузией очень хорошо развивается. Мы рассмотрели стратегию страны, которую в декабре минувшего года утвердил наш Совет директоров, и которая в полном соответствии со стратегией правительства Грузии в связи с увеличением конкурентоспособности частного сектора, улучшением дорожной инфраструктуры, и разумным использованием энергоресурсов"- заявил президент EBRD Сума Чакрабарти после встречи с Георгием Квирикашвили.



"Так что у нас была весьма продуктивная встреча. Кроме того, мы особо отметили тот факт, что в 2016 году банк осуществил в Грузии рекордное количество инвестиций, около 250 миллионов евро, были осуществлены 17 проектов. Все проекты очень интересные, но все же я бы выделил тот, которым очень горжусь. Речь идет о создании в Гори первой ветряной электростанции на Кавказе.



По моему мнению, это очень успешный проект. Планы 2017 года еще более широкомасштабные. Я надеюсь, что в текущем году мы сможем инвестировать в Грузии 300 миллионов евро. Так что у нас очень успешные отношения, и эти отношения включают не только инвестиции. Здесь разговор идет о принятии новых стратегий, осуществлении изменений, благодаря которым Грузия станет еще более привлекательной для инвесторов.



Совет инвесторов Грузии, председателем которого является премьер-министр, работает очень отлаженно, а также следует отметить Агентство конкуренции, и план эффективного использования энергоресурсов. Все эти сферы очень успешные и полезные для отношений, существующих между Грузией и Европейским банком реконструкции и развития"- заявил Сума Чакрабарти.

















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