ЕБРР инвестирует в Грузию около 300 миллионов долларов в 2017 году

21.01.2017 15:04 Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) в 2017 году планирует инвестировать в Грузию около 300 миллионов евро. Об этом стало известно после встречи премьера Грузии Георгия Квирикашвили и главы ЕБРР Сума Чакрабарти.



Встреча премьера с главой международной финансовой организации состоялась в рамках Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском Давосе с 17 по 20 января под названием «Чуткое и ответственное руководство».



На встрече стороны обсудили роль ЕБРР в развитии экономики Грузии, перспективы развития бизнес-среды Грузии, а также привлечения инвестиций.



В 2016 году ЕБРР инвестировал в Грузию около 250 миллионов евро, что является рекордным показателем.



«Сотрудничество между Грузией и Европейским банком реконструкции и развития развивается очень хорошо. Планы на 2017 год еще более масштабные. Надеюсь, что в этом году мы сможем инвестировать в Грузии 300 миллионов евро», — сказал Сума Чакрабарти после встречи.



Он отметил, что ЕБРР поддерживает реформы в Грузии и будет увеличивать объемы помощи этой стране.



Премьер-министр Грузии уже выступил на сессии «Влияние Шелкового пути» (The Silk Road Effect), в рамках которой рассматривались вопросы влияния проектов «Шелкового пути» на экономический рост в регионе, а также процесс гармонизации между Европой и Азией.



Квирикашвили также провел встречи с лидерами ряда стран, в том числе с президентом Украины Петром Порошенко и премьером Сербии Александром Вучичем, а также с крупными бизнесменами. Визит премьера в Швейцарию завершится 21 января.















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