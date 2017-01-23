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Северный поток-2: европейские партнеры отказали России


23.01.2017   10:16
Российская нефтегазовая компания «Газпром» самостоятельно будет платить за строительство трансбалтийского газопровода «Северный поток-2», поскольку европейские партнеры отказались от своих планов. Об этом сообщает «Громадське телебачення» со ссылкой на Der Standard.

«Газпром утратил надежду на европейских партнеров в проекте газопровода «Северный поток-2» - по крайней мере в ближайшем будущем», - сообщает Der Standard.

Отмечается, что поскольку компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall отказались от финансового участия в проекте, «Газпром» должен заплатить за строительство 1,75 млрд евро - вдвое больше, чем планировалось.

Российская компания планировала строить «Северный поток-2» вместе с европейскими партнерами, но при этом сохранить за собой 50 процентов плюс одна акция для контроля.






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