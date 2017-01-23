«Договор между Минэнерго Грузии и «Газпромом» не паритетный» - Ладо Папава

23.01.2017 12:32 «В газетном интервью сложно дословно объяснить читателю, почему условия нового договора с «Газпромом» намного хуже предыдущих. У этого есть свои экономические и геополитические компоненты и для объяснения этого необходимо прочитать несколько толстых книг. Тем сложнее говорить с некомпетентными неспециалистами, которые как только открыли глаза, сразу оказались в политике, а сейчас думают, что теперь им все известно», - заявил эксперт Ладо Папава в интервью газете «Квирис палитра».



«Самое главное, что мы должны помнить - по заявлениям самой Москвы, энергетика в целом и «Газпром» в частности являются оружием экономического давления России на своих соседей и все те государства, до которых прямо или косвенно дотянется «Газпром»! Ситуация такова: по прошлому договору взамен за транзит газа в Армению нам доставалось 10% объема газа, что было выгодно для Грузии. В нашем энергобалансе эти 10% были важным объемом, за который мы не платили деньги. Теперь, когда речь зашла о денежном вознаграждении, подразумевается, что «Газпром» заплатит нам деньгами за 10% пропускаемого газа, но на эти деньги мы купить прежний объем газа не сможем!» - отметил в беседе с корреспондентом издания Ладо Папава.



«Дело в том, что Россия несколько раз снизила цену на газ для Армении. В 2006 году «Газпром» предупредил Армению и Грузию, что с 2007 года стоимость газа существенно возрастет. В частности, вместо 110 долларов за тысячу кубометров газа цена должна была составить 230 долларов. В то же время Россия предложила обеим странам, если те хотят получать газ по прежнему тарифу, покрывать разницу имуществом, т.е. перевести газораспределительную систему в собственность «Газпрома». Именно тогда «Газпром» получил газораспределительную систему Армении. Грузия не согласилась на такие условия. В результате этого Армения пользуется низким тарифом. Если ты будешь получать 10% от суммы, выплаченной по этому низкому тарифу, естественно, что тебе не хватит этих денег для приобретения 10% пропускаемого газа. Это экономический аспект новых условий», - продолжил респондент.



«Министр Каладзе говорит, что стоимость транзита соответствует международным стандартам, но я не признаю такое понятие. Если речь идет о ЕС, у этой организации есть энергетическая хартия, к которой присоединилась Грузия, но Россия отказалась, следовательно, она не обязана соблюдать международные стандарты. Поэтому я не понимаю это заявление. Я полностью разделяю мнение Квирикашвили, который заявил, что договор не следует воспринимать «как праздник». Много лет назад, когда заключался этот договор, была допущена ошибка, но до нынешнего времени это нам не вредило. Дело в том, что «Газпром» - хоть и государственная, но все же компания, а минэнергетики Грузии - политический орган, поэтому в свое время договор нужно было заключать между правительствами (или министерствами энергетики) Грузии и России или между «Газпромом» и «Корпорацией нефти и газа Грузии», которой принадлежит этот газопровод. В общем, это непаритетный договор. Раньше, когда его подписали, Грузия не несла никакого ущерба, а сейчас мы в непаритетных условиях», - пояснил эксперт.



«Если бы договор был заключен между частными компаниями, разумеется, это было бы коммерческой тайной, но когда с одной стороны государство, а с другой - компания, возникает сложный правовой вопрос. Я не юрист и не хочу ошибиться, возможно, сам договор предполагает секретность некоторых деталей. Почему Грузия согласилась на такие условия «Газпрома»? Проще всего сказать, что эти переговоры вели некомпетентные лица. Именно некомпетентные кадры говорят от лица правительства и парламента. Как правило, сначала ты должен быть специалистом этой отрасли, а потом уже принимать решения, но в Грузии пока все происходит наоборот», - заключил Папава.















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