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Каладзе отправится в Минск обсуждать ремонт Ингури ГЭС
26.01.2017 17:58
Ремонт Ингурской ГЭС обсудят в Беларуси представители грузинской и абхазской сторон.
Министр энергетики Грузии Каха Каладзе сегодня отправился в Минск, где проведет рабочую встречу с сухумской компанией «Черноморэнерго», сообщили в министерстве энергетики Грузии.
В ходе встречи запланировано обсуждение реабилитационных работ, запланированных на Ингури ГЭС и связанные с этим вопросы, отметили в министерстве энергетики.
О запланированном ремонте на самой крупной гидроэлектростанции Грузии, грузинская сторона сообщила еще в сентябре 2016 года.
Из-за ремонта Ингури ГЭС прекратит выработку электроэнергии на три-четыре недели в 2017 году и на три-четыре месяца в 2018 году, сообщила заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили в интервью газете «Сакартвелос республика».
По ее словам, плановые ремонтные работы на гидроэлектростанции должны проводиться раз в пять лет. Но последний раз работы провели в 2006 году, тогда ГЭС приостановила выработку электроэнергии на два месяца, отметила Валишвили.
Между тем серьезные проблемы с подачей электроэнергии в Абхазии могут возникнуть с 20 февраля 2017 года. Об этом недавно заявил руководитель ООО «Ингури ГЭС» Леван Мебония.
По его словам, снижение уровня воды в водохранилище Ингури ГЭС, расположенной на административной границе Абхазии, может привести к прекращению поставок электроэнергии региону.
В сутки Абхазия потребляет 8,5 миллиона кВтч.
Глава Минэнерго Грузии Каха Каладзе подтвердил, что проблемы с точки зрения подачи электроэнергии в Абхазии действительно есть и отметил, что этот вопрос будет решен, хотя не пояснил, как именно.
Зимой 2016 года для покрытия дефицита в электроснабжении населения Абхазии, вызванного снижением уровня воды в водохранилище Ингури ГЭС, Грузия начала импорт необходимого количества электроэнергии из России.
Тогда Каладзе заявил, что решить вопрос дефицита электроэнергии в Абхазии только сокращением употребления электричества было невозможно, поэтому чтобы избежать серьезных последствий, властям Грузии пришлось принимать оперативное решение.
Ингури ГЭС — самая крупная гидроэлектростанция на Кавказе, была построена в 70-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является самой высокой в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, пульт управления — на абхазской стороне.
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