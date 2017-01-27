Иванишвили намерен застроить Зеленый мыс в Батуми своей новой «Панорамой»

27.01.2017 11:39 14 тысячи квадратных метров площади территории Зеленого мыса вынесли на аукцион. Условно на аукцион, поскольку уже известно, кто купит эту землю. После "Панорамы Тбилиси" Бидзина Иванишвили собирается построить "Панораму Батуми". Несмотря на то, что аукцион был объявлен несколько дней назад, уже четыре месяца активно идут работы на берегу Черного моря. Над новым проектом бывшего премьер-министра работает та же компания, которая перевозит купленные олигархом деревья в дендрологический парк в Уреки.



По информации Министерства экономики Аджарии, в приватизационный перечень вошли 13 640 квадратных метров земельной площади и находящиеся на ней постройки. Здание, которое так же продается, является собственностью Государственного университета имени Шота Руставели. Минэкономики автономной республики оценило все это имущество за 4 500 000 лари, это означает, что квадратный метр в одном из лучших мест Аджарии стоит 350 лари. В министерстве об этой нереально низкой цене говорят, что ее установил независимый аудитор.



Аукцион должен закончиться 4 февраля. Пока неизвестно, конкретно какое здание будет построено на Зеленом мысе, но местное население уже называет его "Панорамой Батуми".

















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