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Процедура продажи земли на иностранцев может быть ужесточена


27.01.2017   12:50
Процедура продажи земли на иностранцев возможно ужесточится. Конституционная комиссия уже начала рассмотрение этой инициативы. Непарламентская оппозиция одобряет ужесточение регуляций на продажу земли гражданам другой страны.

Парламентское большинство тоже считает, что отчуждение сельскохозяйственных земель на иностранцев без всякой регуляции содержит опасность. Уже решено, что в высшем законе страны появится новая статья регуляции, однако обсуждение формулировки продолжится на следующем заседании.

Парламентское меньшинство, и "Национальное движение" выступает против запрещения по Конституции продажи сельскохозяйственной земли на иностранцев. Оппозиция обвиняет власть в целенаправленном давлении на инвесторов. Меньшинство не исключает, что появление новой регуляции в Конституции ограничит право собственности, и углубит экономический кризис.

Часть неправительственных организаций придерживается мнения, что следует установить регуляции на отчуждение земель в приграничных регионах, тогда как большая их часть воздерживается от записи в Конституции такой регуляции.

В конституционной комиссии работают несколько тематических группы. Рассмотрение законодательных инициатив группы должны закончить до конца марта. Конституционная комиссия представит законодателям окончательный вариант Конституции в конце апреля.







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