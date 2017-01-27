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Экономическая реформа правительства затормозит бизнес - эксперты


27.01.2017   13:09
По мнению экспертов, экономическая реформа правительства значительно затормозит бизнес. Новая система налогообложения уже заработала. Если до того налог добавочной стоимости компании платили после оказания услуги, сейчас они будут облагаться налогом сразу же по получению аванса. В частном секторе говорят о трудностях, которые создались после задействования этого новшества.

Ассоциация бизнесменов уже обратилась к правительству с просьбой отсрочить задействование закона, однако аргументов частного сектора оказалось недостаточно.

Новая система налогообложения НДС в основном ввели для долгосрочных контрактов. У бизнесменов, которые осуществляют несколько сотен финансовых операций в месяц, наряду с налогообложением увеличились расходы администрирования.

В правительстве подтверждают, что изменения негативно отразятся на части компаний, но новшества, осуществленные в Налоговом кодексе, объясняют участившимися случаями ухода от налогов, и договором Ассоциации с Евросоюзом.

По новой регуляции у бизнеса сократятся финансы, находящиеся в их распоряжении в течение года, что, по мнению оппозиции, еще больше снизит рост экономики, но в правящей команде обвинения называют беспочвенными.







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