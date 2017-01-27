В переговорах «Газпром» не руководствуется исключительно коммерческим фактором - замминистра энергетики

27.01.2017 14:57 По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, "Газпром", и российская сторона не руководствуются коммерческими интересами в процессе переговоров, и ими движут комплексные, в том числе политические интересы.



Валишвили заявила об этом в эфире "Общественного вещателя" в интервью с Саломэ Асатиани, в ответ на вопрос, касающийся переговоров Грузии с "Газпромом", и выгодной позиции Грузии, поскольку иранский маршрут газоснабжения Армении был бы гораздо дороже, и для налаживания инфраструктуры понадобилось бы довольно много времени, что ставило Грузию в выгодную позицию в процессе переговоров, однако в действительности так не произошло.



"Инфраструктура газа из Ирана в направлении Армении существует. Проектная пропускная способность существующего трубопровода на сегодня составляет 3,2 миллиарда кубических метров, что больше общего спроса рынка Армении на природный газ. Этот трубопровод существует. Если российская сторона наметит задачей изменить его назначение, как в случае Украины, поскольку в течение пяти лет в условиях отсутствия трубы она смогла, чтобы объемы украинского транзита со 100 миллиардов упали до 40%, и фактически, была создана инфраструктура, не исключено, что целевое назначение газа, который идет сегодня из Ирана на рынок Армении, изменят, и это будет считаться чистым импортом. В формате принятия решения "Газпром" не руководствуется коммерческим фактором, у него есть комплексные мотивации"- заявила Мариам Валишвили.



По ее же словам, договор с "Газпромом" тайный, так же, как и в случае "Шах Дениз" и "Сокар", и министерство не может обнародовать его. По словам Валишвили, сторонами договора являются "Газпром" и "Компания транспортировки газа Грузии".



"Договор заключен на два года. В 2017 году мы по-прежнему получим частичное возмещение натурой, то есть более чем половину получим в виде сырья. В 2016 году мы получили в виде возмещения 185 миллионов кубических метров газа, а в 2017 году больше половины получим натурой, и примерно 35-40% в виде финансового возмещения. В 2018 году согласован формат перехода полностью на монетизацию"- заявила Валишвили.



На вопрос журналиста, что по оценке экспертов до нынешнего времени из транзита российского газа Грузия получала газ почти на 40 миллионов долларов США, а по новому договору получим меньше примерно на 20 миллионов долларов США, замминистра энергетики ответила:



"В 2017 году эта сумма находится приблизительно в формате той пользы, с тем допущением, что можно было продолжить сохранение старых 10% условий, это почти то же самое, что было, а в 2018 году, разумеется, меньше. Не могу сказать, что здесь та разница, что вы назвали, она значительно меньше, наверное, в рамках 60-70%".



В то же время, по словам Мариам Валишвили, договор был бы гораздо менее результативным в случае включения в переговоры регулирующей комиссии (КРЭГ), и в двухстороннем формате была достигнута более выгодная цена.

















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