|
Фади Асли: У инвесторов возникают проблемы в Службе доходов и мэрии
27.01.2017 20:30
Для решения проблем иностранных инвесторов следует создать специальный департамент в Министерстве экономики, и для этого необходима политическая воля - заявил в беседе с радио "Коммерсант" руководитель Международной торговой палаты Фади Асли.
По его мнению, необходимо, чтобы существовал департамент с мандатом рассматривать проблемы иностранных инвесторов, интересоваться их вопросом, и в случае трудностей позитивно решать их.
"Это в некотором роде был бы департаментом заботы, что на сегодня весьма необходимо. У Министерства экономики есть все возможности, чтобы создать такой департамент, но необходимо политическое решение"- говорит Асли.
По его же словам, у них очень хорошая коммуникация с правительством. Со своей стороны правительство тоже серьезно относится к их замечаниям.
Помимо судебной системы, президент Международной торговой палаты среди проблем, важных для инвесторов, называет работу Службы доходов и тбилисской мэрии. "В мэрии ужасная бюрократия, и никто не может принять решение"- говорит Фади Асли.
Касательно плана правительства о "ларизации", по словам Фади Асли, они не знакомы с деталями плана, поэтому будут работать с правительством по этой теме, чтобы убедится, что план будет правильно осуществлен, и не напугает иностранных инвесторов.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна