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Фади Асли: У инвесторов возникают проблемы в Службе доходов и мэрии


27.01.2017   20:30
Для решения проблем иностранных инвесторов следует создать специальный департамент в Министерстве экономики, и для этого необходима политическая воля - заявил в беседе с радио "Коммерсант" руководитель Международной торговой палаты Фади Асли.

По его мнению, необходимо, чтобы существовал департамент с мандатом рассматривать проблемы иностранных инвесторов, интересоваться их вопросом, и в случае трудностей позитивно решать их.

"Это в некотором роде был бы департаментом заботы, что на сегодня весьма необходимо. У Министерства экономики есть все возможности, чтобы создать такой департамент, но необходимо политическое решение"- говорит Асли.

По его же словам, у них очень хорошая коммуникация с правительством. Со своей стороны правительство тоже серьезно относится к их замечаниям.

Помимо судебной системы, президент Международной торговой палаты среди проблем, важных для инвесторов, называет работу Службы доходов и тбилисской мэрии. "В мэрии ужасная бюрократия, и никто не может принять решение"- говорит Фади Асли.

Касательно плана правительства о "ларизации", по словам Фади Асли, они не знакомы с деталями плана, поэтому будут работать с правительством по этой теме, чтобы убедится, что план будет правильно осуществлен, и не напугает иностранных инвесторов.







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