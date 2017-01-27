Фади Асли: Правительство ведет себя с инвесторами как с дамой, а когда они входят в страну - как с женой

27.01.2017 20:44 "Во время рассмотрения исков судьи преимущественно занимают позицию грузинской стороны, а не иностранцев. Национализм и патриотизм это хорошо, но нельзя чтобы судья поддерживал того, кто ему нравится"- заявил президент Международной торговой палаты Фади Асли.



По его словам, правительство, как к грузинским, так и иностранным инвесторам должно относиться, как к "дамам".



"Последние 20 лет правительство поступает с иностранными инвесторами так, как с дамой, а когда они входят в страну, поступает как с женой, которая должна все убрать и навести порядок"- заявил Фади Асли.



Напомним, в разговоре с "Коммерсантом" иностранные инвесторы одним из препятствующих факторов называли недостатки, существующие в судебной системе. В конце минувшего года исполнительный директор одного из крупнейших инвесторов, "Даби Группы", заявил, что они хотят начать в стране новый инвестиционный проект, но у них имеются конкретные вопросы к правительству. По заявлению бизнесмена, главным проблематичным вопросом сегодня в Грузии все же является судебная система.



В июне прошлого года Дмитрий Кумсишвили тогда в ранге министра экономики встретился с членами бизнес ассоциации, где сказал, что "весьма важно, чтобы решения принимались быстро, чтобы бизнес чувствовал себя более комфортно". Министр тогда отметил, что правительство планировало значительное изменение на данную тему, и было сказано, что планируется создание отдельной палаты для бизнес-тяжб.



В октябре 2016 года "Коммерсанту" стал известен "кейс", который был примером учинения препятствий иностранным инвесторам в стране во время занятия бизнесом, и неэффективности судебного процесса.



Дело касалось ООО "Базел", владеющего недвижимым имуществом и инфраструктурой бывшей президентской резиденции Крцаниси. Примечательно, что владельцами ООО "Базел" являются иностранные инвесторы, противостояние между которыми суд Грузии до сих пор не решил.

















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