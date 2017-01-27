|
Фади Асли: Правительство ведет себя с инвесторами как с дамой, а когда они входят в страну - как с женой
27.01.2017 20:44
"Во время рассмотрения исков судьи преимущественно занимают позицию грузинской стороны, а не иностранцев. Национализм и патриотизм это хорошо, но нельзя чтобы судья поддерживал того, кто ему нравится"- заявил президент Международной торговой палаты Фади Асли.
По его словам, правительство, как к грузинским, так и иностранным инвесторам должно относиться, как к "дамам".
"Последние 20 лет правительство поступает с иностранными инвесторами так, как с дамой, а когда они входят в страну, поступает как с женой, которая должна все убрать и навести порядок"- заявил Фади Асли.
Напомним, в разговоре с "Коммерсантом" иностранные инвесторы одним из препятствующих факторов называли недостатки, существующие в судебной системе. В конце минувшего года исполнительный директор одного из крупнейших инвесторов, "Даби Группы", заявил, что они хотят начать в стране новый инвестиционный проект, но у них имеются конкретные вопросы к правительству. По заявлению бизнесмена, главным проблематичным вопросом сегодня в Грузии все же является судебная система.
В июне прошлого года Дмитрий Кумсишвили тогда в ранге министра экономики встретился с членами бизнес ассоциации, где сказал, что "весьма важно, чтобы решения принимались быстро, чтобы бизнес чувствовал себя более комфортно". Министр тогда отметил, что правительство планировало значительное изменение на данную тему, и было сказано, что планируется создание отдельной палаты для бизнес-тяжб.
В октябре 2016 года "Коммерсанту" стал известен "кейс", который был примером учинения препятствий иностранным инвесторам в стране во время занятия бизнесом, и неэффективности судебного процесса.
Дело касалось ООО "Базел", владеющего недвижимым имуществом и инфраструктурой бывшей президентской резиденции Крцаниси. Примечательно, что владельцами ООО "Базел" являются иностранные инвесторы, противостояние между которыми суд Грузии до сих пор не решил.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна