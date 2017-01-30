Совет Европы выделит 7 млн евро на программы поддержки проевропейских проектов Грузии

30.01.2017 20:22 Совет Европы (СЕ) «мобилизует ресурсы со всей Европы, чтобы помочь Грузии в осуществлении проевропейских проектов». С таким заявлением выступил генсек СЕ Турбьорн Ягланд, находясь с визитом в Тбилиси.



В ответ министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе сказал, что грузинские власти ценят усилия СЕ по «сближению грузинского, абхазского и осетинского обществ». Он подчеркнул, что европейские коллеги пытаются достичь заявленной цели «путем осуществления различных гуманитарных проектов». Впрочем, по словам министра Джанелидзе, «серьезным препятствием на этом пути остается позиция России». В частности, то обстоятельство, что европейских представителей «не пускают на оккупированные территории Грузии — в Абхазию и Южную Осетию».



Михаил Джанелидзе подробно проинформировал генсека СЕ «о нарушениях прав человека на оккупированных территориях» и попросил «продолжить мониторинг, несмотря на запрет посещать эти территории», а также «постоянно призывать Россию к выполнению своих международных обязательств».



В свою очередь, Турбьорн Ягланд пообещал, что СЕ «будет пытаться попасть на любые территории, где людям необходима поддержка при защите своих прав». Кроме того, генсек сообщил о выделении €7 млн на осуществление программ поддержки Грузии, в том числе на оказание ей консультативной помощи в процессе работы над новой конституцией страны.















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