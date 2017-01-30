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Рост ВВП в Грузии в 2016 г. составил 2,2%


30.01.2017   22:21
Согласно предварительным данным Службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 января, темпы роста реального ВВП Грузии в декабре 2016 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, составили 0,3% после того, как в ноябре был зафиксирован рост на уровне 2%.

Экономика Грузии в 2016 году выросла на 2,2%, что является наиболее низким показателем после 2009 года.

Экономика Грузии в 2015 году выросла на 2,9%, что меньше по сравнению с 4,6% в 2014 году, с 3,4% в 2013 году и 6,4% в 2012 году.

Прогноз роста экономики на 2016 г. в результате осуществленных 21 декабря бюджетных изменений был сокращен с 3% до 2,7%.

В бюджете 2017 году правительство прогнозирует экономический рост на уровне 4%.






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