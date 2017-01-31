Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Служба доходов спишет с торговцев имущественно-материальные ценности, уничтоженные в результате пожара


31.01.2017   15:29
Изучение налоговых обязательств и задолженностей пострадавших от пожара в «Детском мире» будет происходить в индивидуальном режиме, чтобы в будущем у них не возникло проблем, - об этом журналистам сегодня в мэрии Тбилиси заявил заместитель министра финансов Лаша Хуцишвили.

В мэрии Тбилиси проходит координационное совещание, в котором вместе с представителями городских служб мэрии участвуют сотрудники разных ведомств. До начала встречи заместитель министра финансов заявил, что министерство еще вчера среагировала на этот факт и на месте происшествия с целью ознакомления с проблемой находились представители Службы доходов.

«После того как будет установлен размер ущерба и объем уничтоженной продукции, Служба доходов министерства финансов в скорейшем режиме спишет с торговцев уничтоженную продукцию, чтобы им не пришлось платить за уничтоженный товар. Кроме этого, в последующий период индивидуально будут изучены налоговые обязательства и задолженности пострадавших от пожара, чтобы в будущем у них не возникло проблем», - заявил Лаша Хуцишвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинская чурчхела в меню иранского ресторана
Chigogidze Wines будет продавать вино в Лондоне, Москве и Нью-Йорке
Спикер ICE Totally Gaming примет участие в Georgia Gaming Congress
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Планируется создать центры для встречи абхазов с грузинскими родственниками
Кетеван Цихелашвили откроет в Аджарии классы абхазского языка
Грузинские заключенные пребывают в тяжелейшем положении в драндской тюрьме - НПО «Амнистия»
Ингури ГЭС будет приостановлена 15 февраля
Цихелашвили встретилась с руководством автономной республики Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Численность населения Армении в 2016 году сократилась
Баку не испытывает оптимизма относительно итогов встречи глав МИД Азербайджана и России
Мамедъяров: Было предложено провести встречу глав МИД Азербайджана, Армении и России
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна