Служба доходов спишет с торговцев имущественно-материальные ценности, уничтоженные в результате пожара

31.01.2017 15:29 Изучение налоговых обязательств и задолженностей пострадавших от пожара в «Детском мире» будет происходить в индивидуальном режиме, чтобы в будущем у них не возникло проблем, - об этом журналистам сегодня в мэрии Тбилиси заявил заместитель министра финансов Лаша Хуцишвили.



В мэрии Тбилиси проходит координационное совещание, в котором вместе с представителями городских служб мэрии участвуют сотрудники разных ведомств. До начала встречи заместитель министра финансов заявил, что министерство еще вчера среагировала на этот факт и на месте происшествия с целью ознакомления с проблемой находились представители Службы доходов.



«После того как будет установлен размер ущерба и объем уничтоженной продукции, Служба доходов министерства финансов в скорейшем режиме спишет с торговцев уничтоженную продукцию, чтобы им не пришлось платить за уничтоженный товар. Кроме этого, в последующий период индивидуально будут изучены налоговые обязательства и задолженности пострадавших от пожара, чтобы в будущем у них не возникло проблем», - заявил Лаша Хуцишвили.















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