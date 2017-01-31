Новые условия договора Грузии с «Газпромом» намного хуже старых - администрация президента

31.01.2017 18:42 Новые условия договора Грузии с «Газпромом» намного хуже старых, заявила пресс-секретарь грузинского президента Георгия Маргвелашвили Эка Мишвеладзе, передает агентство GHN.



По словам Мишвеладзе, президент считает, что избежать убытков от договора было возможно, но по каким-то причинам такие попытки «потерпели неудачу». Представитель грузинского президента подчеркнула, что теперь необходимо ответить на вопрос, почему Грузия ослабила свои позиции в стратегической для страны сфере.



Мишвеладзе заявила, что с данным вопросом разберется парламент, и президент призывает кабмин принимать участие в процессе и исполнять обязанности, которые были возложены на него Конституцией страны.



Грузия и «Газпром» заключили соглашение между грузинским вице-премьером Кахи Каладзе и руководством «Газпром экспорта» по согласованию и подписанию нового договора о транзите газа, сообщал 11 января телеканал Rustavi. По итогам переговоров правительство Грузии согласилось подписать двухлетний контракт на транзит российского газа в Армению. В 2017 году оплата транзита будет производиться газом, после чего будет переведена на финансовый расчет. Также по новому соглашению Грузия сможет закупать дополнительные объемы газа со скидкой 14%, по $185 за 1 тыс. куб. м.















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