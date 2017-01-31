«TBC bank» поможет пострадавшим в «Детском мире» торговцам

31.01.2017 20:46 Мы создадим торговцам "Детского мира", пострадавшим от пожара, все удобства, чтобы их главной заботой не были банковские обязательства - заявил заместитель генерального директора "TBC bank", Николоз Курдиани.



По словам Курдиани, произошел факт, стоящий сожаления, и "TBC bank" разработает самый щадящий подход для клиентов, пострадавших от пожара. По его же заявлению, банк первым делом идентифицирует пострадавших, и свяжется с ними. Если клиент до того сам обратится к банку, по словам Курдиани, "TBC bank" предложит ему максимально удобные условия погашения банковского обязательства.



"Первым делом, мы очень сожалеем, что произошел такой тяжелый факт. У нас, к сожалению, несколько раз был такой опыт в прошлом, например во время наводнения 13 июня. Мы во всех таких случаях руководствуемся одинаковым подходом, определяем на уровне клиента самый оптимальный для него подход. Нередко это выражалось в реструктуризации кредита, в таком графике оплаты, который был для него самым удобным и приемлемым. Мы уже проводим идентификацию этих людей, составляем список пострадавших в результате вчерашнего пожара, и планируем конкретные шаги. Мы выйдем на контакт с ними, и сделаем так, чтобы создать им все условия, чтобы в этот тяжелый момент для них главной заботой не стали банковские обязательства"- заявил Николоз Курдиани.

















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