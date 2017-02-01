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Норвежская компания построит гидроэлектростанцию в Грузии


01.02.2017   12:42
В Грузии норвежская компания Clean Energy Georgia Group выиграла тендер на строительство каскада Намахвани ГЭС на реке Риони, в настоящий момент компания ведет переговоры с правительством страны по условиям договора, сообщили в Минэнерго Грузии.

В ведомстве отметили, что каскад объединит две ГЭС - «Намахвани» и «Твиши» с общей установленной мощностью в 433 МВт. Предположительная стоимость проекта составляет 730 миллионов, информирует «Вестник Кавказа».

Для строительства ГЭС Clean Energy Georgia Group, являющаяся дочерней компанией норвежской группы Clean Energy, привлечет турецкий строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi AS.






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