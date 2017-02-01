Проект «Шах Дениз-2» имеет принципиальное значение для Грузии - замминистра

01.02.2017 15:57 Развитие второй фазы разработки крупнейшего азербайджанского газового месторождения "Шах Дениз" имеет принципиальное значение для Грузии, сказала заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили в интервью изданию Business Time.



По ее словам, одним из главных вопросов для развития энергетического рынка Грузии в течение ближайших лет будут запуск расширенного Южнокавказского газопровода в рамках "Шах Дениз-2", и строительство подземного газохранилища.



"В ответ на рост потребления у нас в долгосрочной перспективе уже имеется десятилетний план инфраструктурного развития. Необходимо строительство газохранилища, поскольку именно оно позволит устранить наблюдаемый в Грузии дневной и сезонный дисбаланс. У газохранилища есть гораздо больше функций для того, чтобы гибко регулировать объемы поставок. По договору, оформленному с консорциумом "Шах Дениз", существует ограничение, согласно которому в случае не возможности освоения поставленного газа, Грузия теряет эти объемы, и в то же время у нас нет возможности реэкспорта", - сказала Валишвили.



По словам замминистра, летом, когда потребление низкое, Грузия сможет аккумулировать эти объемы в газохранилище и использовать их в пиковый сезон.



"Это будет инфраструктура, которая на 100 процентов поддается диспетчеризации. Мы считаем, что развитие второй фазы "Шах Дениз" имеет принципиальное значение, и отрадно, что оно идет в запланированном темпе. Некоторое время назад Всемирный банк утвердил заем на 400 миллионов долларов для проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP). В то же время на нашей территории уже завершена большая часть работы, и с этой точки зрения не будет задержек. На самом месторождении "Шах Дениз" добыча начнется в запланированный период, и мы думаем, что уже к 2020 году мы получим дополнительные ресурсы", - сказала Валишвили.



Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа. В рамках "Шах Дениз-2" годовая добыча газа увеличится на 16 миллиардов кубометров газа. Стоимость второй стадии разработки месторождения оценивается в 25 миллиардов долларов. Получить первый газ в рамках проекта планируется в 2018 году, и он станет основным источником для "Южного газового коридора".



Газ будет экспортироваться в Грузию, Турцию и на европейские рынки за счет расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.















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