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Правительство Грузии опровергло желание пересмотреть налоговые ставки


01.02.2017   18:44
В правительстве Грузии опровергли информацию о предстоящем внесении изменений в Конституцию в связи с введением новых видов налогов.

«Желаем откликнуться на распространенную информацию о том, что якобы планируется инициирование изменений в Конституцию Грузии в связи с установлением новых налогов. Правительство Грузии не намерено инициировать какие-либо изменения в Конституции в связи с введением новых общегосударственных налогов, или упразднить референдум для увеличения ставок существующих налогов.

Указанные конституционные нормы соответствуют стратегии экономического развития страны, и правительственная команда не рассматривает вопрос ее изменения. Единственное изменение, которое может быть инициировано, затронет формулировку пенсионных взносов, для того, чтобы считать их новым видом платежа», -говорится в заявлении.






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