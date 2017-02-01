«Билайн» возможно будет обслуживать все государственные структуры Грузии

01.02.2017 18:58 Заявку на участие в консолидированном тендере, объявленном с целью оказания корпоративной услуги государственным структурам, заявку подала только компания "Билайн". Следовательно, она может быть объявлена победителем тендера, после чего будет предоставлять корпоративные услуги госструктурам Грузии.



«Мы сделаем все, чтобы государственные структуры получили квалифицированную услугу очень высокого качества» – заявляет Генеральный директор компании сотовой связи "Билайн" Георгий Ткешелашвили.



По его словам, "Билайн" удовлетворяет всем условиям, указанным в тендерных условиях.



"Только "Билайн" подала заявку в консолидированном тендере. Только "Билайн" оказалась заинтересованной в оказании государству услуги по условиям тендера. Следовательно, мы рады, что зафиксирована такая реальность. Мы очень рады, что мы окажем государству самую лучшую услугу. Мы сделаем все, чтобы государственные структуры получили квалифицированную услугу очень высокого качества. Если необходимо, мы мобилизуем дополнительные ресурсы. Если будет необходимо, сделаем инвестицию. Мы приложим все усилия, чтобы государство получило квалифицированную услугу высокого качества"- заявил Георгий Ткешелашвили.



Что касается информации, что по оценке Национальной комиссии коммуникаций, "Билайн" не удовлетворяет условия консолидированного тендера, объявленного с целью оказания корпоративной услуги государственным структурам, в связи с чем НКК обратилась с письмом к Агентству государственных закупок, в частности речь идет о том, что на данном этапе "Билайн" не может осуществить 3G услугу по всей Грузии. По заявлению генерального директора, условия тендера не требовали, чтобы по всей Грузии осуществлялась услуга третьего или четвертого поколения. По его же информации, ни у одной компании, ни у "Билайн", ни "Магтиком", и "Джеоселл" нет услуг третьего поколения на всей территории Грузии. По словам Ткешелашвили, если бы в тендере было это условие, его никто не смог бы удовлетворить.



"В прошлые годы мы не принимали участия в консолидированном тендере, поскольку у нас не было 3G лицензии. В конце декабря мы почти за 16 миллионов лари купили на аукционе 3G лицензию, затем мы мобилизовали несколько десятков миллионов лари инвестиции, чтобы наладить 3G сеть. Соответственно, мы удовлетворяем все условия, которые на сегодня объявлены в тендере. В том числе мы дополнительно оформили договор с "Блекбери". В противном случае если бы не соответствовали какому-либо пункту, мы бы не приняли участия в тендере"- заявил Георгий Ткешелашвили.















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