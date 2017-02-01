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Эксперт советует страховым компаниям подключиться к программе ларизации


01.02.2017   20:14
Эксперт по вопросам экономики Демур Гиорхелидзе советует страховым компаниям включиться в программу ларизации, и застраховать курс.

Как заявил Гиорхелидзе в передаче "Экономикс" в эфире радио "Имеди", в таком случае заемщики активизируются, поскольку их риск будет застрахован.

Гиорхелидзе объясняет низкую активность заемщиков на данном этапе недоверием к Национальному банку, и говорит о неправильной политике власти. По его словам, заявления власти о стабилизации и укреплении курса лари запутали заемщиков, поэтому они оставляют свои займы в долларах.

Программой перевода займов из доллара в лари до сих пор из 27 000 воспользовались всего лишь около 400 заемщиков.

Правительственная программа ларизации займов началась 17 января, и продолжится два месяца. В программе могут принять участие те, кто до 1 января 2015 года взял банковскую ссуду в долларах США под обеспечение недвижимостью. Кроме того, их годовой доход к 2015 году не должен быть больше 100 000 лари, и оставшийся долг в долларах не должен превышать 100 000 лари. Максимальная сумма ларизации займа составляет 40 000 долларов США.







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