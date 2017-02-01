«Билайн» не смог победить в тендере на обслуживание госструктур Грузии

01.02.2017 21:01 ООО "Мобител" (ТМ «Билайн») не смогло победить в тендере, объявленном с целью обеспечения корпоративного обслуживания государственных структур.



Результаты тендера были опубликованы некоторое время назад на сайте Агентства по государственным закупкам.



Как известно, в тендере, объявленном с целью обеспечения корпоративного обслуживания государственных структур заявку внес лишь «Билайн». Директор указанной компании Георгий Ткешелашвили сегодня заявил, что «Билайн» удовлетворяет всем условиям, требуемым по тендеру.



Со своей стороны, Национальная комиссия по коммуникациям известила Агентство по государственным закупкам, что, по мнению комиссии, ООО «Мобител» на сегодняшний день не удовлетворяет тендерным условиям в плане обслуживания по 3G/UMTS технологии.















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