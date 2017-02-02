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Грузию в 2016 году посетило более 6 миллионов человек


02.02.2017   12:12
Количество международных визитеров и туристов впервые превысило 6 млн человек, а доходы от туризма впервые составили более 2 млрд долларов, сообщил руководитель Национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе сегодня в ходе презентации отчета за 2016 год.

По его словам, согласно официальной статистике за 2016 год, суммарное количество международных туристов составило 6,3 млн человек, что на 449,7 тыс больше аналогичного показателя предыдущего года /рост 7,6 проц/.






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