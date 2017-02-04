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Экономический рост Грузии в 2016 году составил 2,2%


04.02.2017   12:42
Реальный экономический рост в Грузии в 2016 году составил 2,2% по сравнению с 2015 годом, говорится в материалах Национальной службы статистики «Сакстат».

Темпы роста реального ВВП Грузии в декабре 2016 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, составили 0,3% после того, как в ноябре был зафиксирован рост на уровне 2%.

В прошлом году рост ВВП Грузии составил 2,8%, в 2014 году — 4,6%, в 2013 — 3,6%, а в 2012 году — 6,4%.
В 2017 году правительство прогнозирует экономический рост Грузии на уровне 4%.

Согласно прогнозу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) экономический рост в Грузии в 2017 году достигнет 3,9%. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) экономический рост Грузии в 2017 году составит 4,5%.






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