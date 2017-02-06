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Зарплата директора «Партнерского фонда» в 2016 году составила 404 250 лари


06.02.2017   13:33
Исполнительный директор АО "Партнерский фонд" Давид Саганелидзе в 2016 году в виде возмещения труда получил 404 250 лари, что составляет 33 687,5 лари в месяц, и является самым высоким показателем среди бюджетных организаций. Информацию об этой сумме он не указал в декларации об имущественном положении.

Давид Саганелидзе был назначен исполнительным директором "Партнерского фонда" 23 сентября 2015 года. До того, с 2012 года занимал позицию лидера большинства в парламенте Грузии.

После назначения Давида Саганелидзе в "Партнерском фонде" некоторые представители оппозиции заявляли, что ежемесячное возмещение труда руководителя фонда составляло 28 000 лари. Давид Саганелидзе категорически опроверг эту информацию, и заявил журналистам, что размер его зарплаты составляет 21 000 лари в месяц, из которого вычитывается 20% подоходного налога. Он же в интервью "Квирис палитре" обещал, что если у него будет неадекватно высокая зарплата, обязательно сократит ее.

Давид Саганелизе 31 января 2017 года представил первую имущественную декларацию, в которую внесены данные полного календарного года, однако графа декларации, где должен быть указан доход, полученный в результате выполненной в течение года работы, не заполнена.







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