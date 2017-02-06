Посол Турции удивлен, что Грузия до сих пор не имеет коммерческих атташе

06.02.2017 17:08 Я удивлен, что Грузия до сих пор не имеет коммерческих атташе - так посол Турции в Грузии отозвался на тему назначения коммерческих атташе в посольствах в Грузии. По его заявлению, в крупных городах Турции, Анкаре, Измире, и Стамбуле у бизнесменов нет информации об инвестиционных возможностях Грузии, а в функции атташе должно входить именно увеличение популярности страны. По заявлению посла, коммерческим атташе понадобится какое-то время для установления контактов, и результат не будет молниеносным.



"Я удивлен, что у нас до сих пор нет коммерческих атташе. Вы должны нанести Грузию на экономическую карту мира. Для этого существует много путей, но я считаю, что необходимо иметь коммерческих атташе в странах, которые в коммерческих интересах Грузии.



Мы стараемся усилить экономическую среду Грузии бизнес форумами, но будет совершенно другая ситуация если например, в Анкаре у нас будет человек, у которого будут постоянные связи с турецкими бизнесменами. Он должен объяснить им, какие бизнес возможности есть в Грузии. Например, у Турции есть резидент коммерческий атташе в Грузии. Он работает в посольстве, и ежедневно старается привлечь турецких инвесторов в Грузию. Он также старается уладить те проблемы, которые есть у представителей бизнеса.



Не знаю, в каких странах планируется назначение коммерческих атташе, но надеюсь, что Турция будет в их числе. В рядах этих стран, думаю, должен быть и Иран, у которого достаточно растущий экономический потенциал. У Грузии большой неосвоенный потенциал. В крупных городах Турции Грузия считается хорошим соседом, но там не знают, что у страны есть превосходные возможности"- говорит посол Турции Зеки Левант Гумрукчу в разговоре с "Бизнесконтрактом".

















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