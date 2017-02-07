Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В России появятся карточки для обмена на продукты


07.02.2017   23:34
Минпромторг РФ рассчитывает в этом году запустить программу адресной продовольственной помощи, сообщил глава министерства Денис Мантуров на заседании "Единой России".

Речь идет о стратегии продовольственной помощи, разработанной еще осенью 2015 года. Она предполагает поддержку нуждающихся граждан, которым на специальные карты будут перечисляться "эквиваленты денежных средств" — баллы или бонусы. На них можно будет покупать продукты российского производства — овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы.

Мантуров подчеркнул, что это не накопительные система и люди, получившие "эквиваленты денежных средств", будут обязаны их потратить.

По его словам, эта программа позволит малоимущим приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, занятых в агропромышленном секторе.

Программа получила поддержку Минэкономразвития, Минпромторг доработает ее с Министерством финансов, добавил Мантуров.

"Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой", — сказал министр.

Ранее Минпромторг России оценивал запуск программы на уровне 140 миллиардов рублей.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ОВГ будет вещать только информационные выпуски - большая реформа или афера?
«Имеди Эл»: Все трудоустроенные граждане должны быть застрахованы
«Имеди Эл»: Все трудоустроенные граждане должны быть застрахованы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии: Власти Грузии заинтересованы в учебе жителей Абхазии в Европе и США
Глава Совбеза Грузии лично ознакомился с делом Георгия Лукава, задержанного в Абхазии
На военном полигоне в Цебельде проведут археологические раскопки
В Грузии не удивлены заявлениям Сухуми и Цхинвали в связи с безвизом в ЕС
Семье российского бизнесмена угрожают в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане ранены двое полицейских
Детский омбудсмен ждет результатов проверки Кадырова
В Праге прошла встреча Григория Карасина и Зураба Абашидзе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна