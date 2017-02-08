ОВГ на данный момент не рассматривает вопрос о продаже своих зданий - Минэкономики

08.02.2017 10:36 «Общественный вещатель» на данный момент не рассматривает вопрос о продаже зданий-строений, расположенных в Тбилиси на улице Костава под номером 68, - об этом говорится в заявлении Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.



В частности, в связи с информацией, распространенной по поводу здания Общественного вещателя Грузии (ОВГ) Национальное агентство государственного имущества Министерства экономики и устойчивого развития Грузии накануне распространило заявление.



«В ноябре 2016 года в Агентство было представлено письмо и.о. обязанности гендиректора Общественного вещателя (15464/12; 30.11.2016), к которому прилагалось заключение Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули. В письме отмечалось, что существующее здание Общественного вещателя в весьма тяжелом аварийном состоянии, в особенности его административная часть, из-за чего для строительства нового «ньюсрума» они просили выделить альтернативную площадь и начать переговоры по этой теме.



Национальное агентство государственного имущества выразило готовность, подыскать и предложить ОВГ альтернативное имущество (земельный участок), однако, новое руководство Общественного вещателя приняло решение на собственные средства обеспечить строительство нового корпуса на нынешней территории ОВГ (имеется в виду т.н. третий корпус). По их заявлению, третий корпус абсолютно устойчив и его ремонт обойдется дешевле, чем строительство нового здания в другом месте. По их же информации, также в гораздо короткие сроки можно осуществить реконструкцию здания и привести его в соответствие с современными стандартами.



Исходя из этого, Национальное агентство государственного имущества поясняет, что «Общественный вещатель» к этому времени не рассматривает вопрос продажи зданий-строений, расположенных на улице Костава под номером 68», - говорится в заявлении.



В связи с начавшейся на Общественном вещателе большой реформой, в результате чего планируется приостановить все передачи кроме информационного выпуска и перейти в другое здание, распространяется информация о том, что миллиардер Бидзина Иванишвили заинтересован прибрать к рукам нынешнее здание Общественного вещателя, расположенное в самом центре города, близ площади Героев.















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