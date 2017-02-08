На аукционе казначейских облигаций проданы ценные бумаги номинальной стоимостью 20 000 000 лари

08.02.2017 15:07 Известны результаты аукциона казначейских облигаций Министерства финансов Грузии.



Как сообщает Национальный банк Грузии, 8 февраля 2017 года на аукционе казначейских облигаций Министерства финансов Грузии проданы ценные бумаги 182-дневной срочности номинальной стоимостью 20 000 000 лари.



«В аукционе приняли участие пять коммерческих банков. Спрос составил 52 000 000 лари. Минимальная процентная ставка составила 6.990 процентов, максимальная – 7.100 процентов и средневзвешенная – 7.040 процентов», - отмечается в заявлении Национального банка.















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