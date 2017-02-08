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Беларусь и Грузия ищут новые пути сотрудничества


08.02.2017   17:27
Белорусские власти заинтересованы участвовать в проектах, реализуемых в Грузии, заявил заместитель министра промышленности Республики Беларусь Александр Огородников после встречи с вице-премьером Грузии Дмитрием Кумсишвили в Тбилиси.

Беларусь и Грузия ищут новые пути сотрудничества Беларусь и Грузия ищут новые пути сотрудничества

"Мы знаем, что у вас развиваются курорты, и предложили, соответственно, свои строительные услуги для реализации у вас в стране. Я думаю, что опыт, который есть у нас в республике будет интересен и здесь", — сказал Огородников.

Основные направления сотрудничества между Грузией и Беларусью — это сельское хозяйство, транспорт и туризм.

Внешнеторговый оборот между Грузией и Беларусью в 2016 году составил более 76,2 миллиона долларов, в том числе экспорт из Грузии составил — порядка 18,3 миллиона долларов, а импорт из Беларуси — порядка 58 миллионов долларов.






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