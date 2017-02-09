Азербайджан и Грузия внедрят новые виды разрешительных бланков для пассажироперевозок автобусами

09.02.2017 13:33 Азербайджан и Грузия договорились о применении новых видов разрешительных бланков для борьбы с незаконными автобусными пассажироперевозчиками на территории двух стран, отмечает Госслужба автотранспорта при Минтрансе Азербайджана.



"В четверг прошло очередное заседание смешанной азербайджано-грузинской комиссии в области международных автомобильных связей", - отмечается в сообщении службы.



В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние международных автомобильных перевозок между Азербайджаном и Грузией, обменялись статистическими данными и обсудили проблемы перевозок пассажиров автобусами ов и пути их решения, а также перспективы развития сотрудничества в сфере автомобильных и грузовых перевозок.



«По итогам встречи стороны договорились о применении новых видов разрешительных бланков для борьбы с автобусными пассажироперевозчиками, незаконной действующими на территории Азербайджана и Грузии. Также достигнута договоренность по определению количества разрешений, требуемых для автомобильных и грузоперевозчиков в связи с увеличением объема товарооборота между двумя странами», - отмечается в информации.















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