Кумсишвили: Таможенная система должна быть максимально прозрачной и комфортной для пользователей

11.02.2017 14:53 Наша главная задача заключается в том, чтобы таможенная система была максимально прозрачной и комфортной для пользователей, - заявил первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили в Поти, во время посещения Экономической зоны оформления (ЭЗО), где вместе с представителями медиа ознакомился с деятельностью упомянутой ЭЗО.



Как сообщили «IPN» в Минфине, в Потийской ЭЗО вместе с Дмитрием Кумсишвили побывал и его первый заместитель, руководитель Службы доходов Георгий Табуашвили.



«Для нас очень важны те процессы, которые сегодня осуществляются в Службе доходов, в особенности в направлении таможни. Целью сегодняшнего медиатура было – детально показать медиа каковы таможенные процедуры и система их контроля, в том числе обнаружение недекларированного товара. Насколько готова наша таможня к тому, чтобы осуществлять эффективный контроль на экономических границах нашей страны», - заявил Кумсишвили.



Первый вице-премьер осмотрел оснащенный современной инфраструктурой центр ЭЗО, где осуществляется таможенный контроль грузов и продовольствия, а также рентгеносканер транспортных средств, посредством которого можно проверить легковые и грузовые автомобили.



«В Потийской ЭЗО процедуры оформления осуществляются по принципу «одного окна», обслуживание ориентировано на предоставление пользователям комфортных и доступных сервисов с целью максимальной экономии времени и материальных ресурсов», - заявляют в Минфине.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

