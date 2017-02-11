«Дочка» российской энергокомпании «Каскад Энерго Бит» выходит на рынок Грузии

11.02.2017 21:12 Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии (ESCO) зарегистрировал ООО «Каскад Джорджия», как компанию осуществляющую экспорт и импорт электроэнергии.



Согласно данным государственного реестра Грузии ООО «Каскад Джорджия» впервые прошла регистрацию 2016 году. Следует отметить, что 95% «Каскад Джорджия» принадлежат российской компании «Каскад Энерго Бит», которая входит в группу «Ташир».



Группа «Ташир» принадлежит Самвелу Карапетяну, который по состоянию на сентябрь 2016 года занимает 549-е место в рейтинге самых богатых людей мира и 28-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается 3.8 млрд. долларов.



Как пишет РБК, группа «Ташир» является самым крупными получателям российских госконтрактов. По данным самого «Ташира», в группу входит более чем 200 компаний из разных сфер бизнеса — девелопмента, финансов, промышленности, строительства, энергетики, ритейла, ресторанного бизнеса и индустрии развлечений: их перечень не публикуется.



Карапетян, признанный одним из самых богатых в мире бизнесменов армянского происхождения, имеет тесные связи с правительством Армении, а также с премьер-министром страны Кареном Карапетяном, который на протяжении многих лет занимал различные руководящие должности в «Газпроме». Отмечено, что большинство госконтрактов, аффилированные с «Таширом» компании, получили от «Газпрома».



Группе «Ташир» также принадлежат ЗАО «Электрические сети Армении», которая считается главным монополистом на энергетическом рынке страны. До 2015 компания являлась компанией российской ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».



В Грузии компания группа «Ташир» представлена сетью пиццерий, которые открылись в 2016 году.



Помимо бизнеса армянского миллионера с Грузией связывают и семейные узы. Его сын Саркис Карапетян в прошлом году женился на грузинке Саломе Кинцурашвили. На свадьбе которая было сыграна в Мосвке присутвовал весь столичный бомонд и даже президент Армении Серж Саргсян. На свадебной концерте выступили звезды российской и мировой эстрады, Алла Пугачева, группа «Maroon5» и другие. Гостей развлекали ведущие Андрей Малахов и Таня Геворкян.



"СОВА"











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