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Строить ЛЭП Армения-Грузия хотят семь компаний


12.02.2017   18:39
Заявки на участие в международном конкурсе на строительство подстанции и воздушной линии электропередачи Армения-Грузия подали семь компаний из разных стран, в том числе российская Kaskad-Energo, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики и природных ресурсов Армении.

По данным ведомства, на реализацию программы строительства подстанции и трансформаторной станции постоянного тока высокого напряжения в армянском Айруме претендуют китайская Sinohydro Corporation, германская Siemens AG и шведско-испанский консорциом ABB AB-COBRA.

Заявки на строительство ЛЭП подали Sinohydro Corporation, Isolux Ingeneria (Испания), Dalekovod JSC (Хорватия), Kaskad-Energo (Россия), KEC International и Kaplataru Power Transmission (обе — Индия).

"Победители тендера будут определены после изучения конкурсных пакетов. Для реализации первого этапа программы привлечено около 188 миллионов евро кредитных и грантовых средств, строительные работы планируется начать в этом году", — сообщает Минэнерго.

Целью программы строительства подстанции и воздушной линии электропередачи Армения-Грузия, реализуемой при поддержке германского банка KfW, является объединение энергосистем Армении и Грузии. Тем самым, мощность энергообмена между двумя странами на первом этапе повысится с 200 МВт до 350 МВт, на втором этапе будет доведена до 700 МВт, а после завершения программы достигнет 1050 МВт, исходя из потребностей рынка и регионального сотрудничества.

В результате реализации программы энергосистемы Армении и Грузии будут работать в параллельном режиме. Задействование ЛЭП позволит развить взаимовыгодное сотрудничество по региональному коридору "Север-Юг" в формате Россия-Грузия-Армения-Иран.






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