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Хадури: Истец не уточнил свою жалобу в отношении Яндекс.Такси
14.02.2017 11:47
По заявлению председателя Агентства конкуренции "Бизнесконтракту", истец не уточнил свою жалобу в отношении "Яндекс такси". По словам Нодара Хадури, иск нуждался в уточнении, но грузинские компании услуги такси не сделали этого.
"Когда к нам поступила заявка в связи с "Яндекс такси", она была не в надлежащей форме, то есть была неполная. Мы просили компанию уточнить иск, истица не уточнила жалобу, не знаю, почему это произошло"- заявил Нодар Хадури.
По его же словам, несколько дней назад с иском аналогичного содержания к агентству обратились компании услуги такси города Гори.
"Вчера к нам поступил иск из Гори. 12 компаний, действующих в Гори, оказывающих услугу такси населению, говорят, что возможно, имеет место аналогичное дело"- говорит председатель Агентства конкуренции Нодар Хадури.
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