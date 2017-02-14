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Хадури: Истец не уточнил свою жалобу в отношении Яндекс.Такси


14.02.2017   11:47
По заявлению председателя Агентства конкуренции "Бизнесконтракту", истец не уточнил свою жалобу в отношении "Яндекс такси". По словам Нодара Хадури, иск нуждался в уточнении, но грузинские компании услуги такси не сделали этого.

"Когда к нам поступила заявка в связи с "Яндекс такси", она была не в надлежащей форме, то есть была неполная. Мы просили компанию уточнить иск, истица не уточнила жалобу, не знаю, почему это произошло"- заявил Нодар Хадури.

По его же словам, несколько дней назад с иском аналогичного содержания к агентству обратились компании услуги такси города Гори.

"Вчера к нам поступил иск из Гори. 12 компаний, действующих в Гори, оказывающих услугу такси населению, говорят, что возможно, имеет место аналогичное дело"- говорит председатель Агентства конкуренции Нодар Хадури.







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