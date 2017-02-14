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В Грузии начнет оперировать бахрейнская авиакомпания «Gulf Air»


14.02.2017   21:14
Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) проявляют высокий интерес к инвестиционному и туристическому потенциалу Грузии. Об этом было сказано на встрече прибывшего в Тбилиси генерального секретаря ССАГПЗ Абдулатифа бин Рашид Аль Заяни и премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

В Совет входят шесть государств: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Как сообщили в пресс-службе правительства, во время беседы было отмечено важное значение, подписанного сегодня в МИД Грузии меморандума о взаимопонимании между внешнеполитическим ведомством Грузии и Генеральным секретариатом ССАГПЗ.

«Собеседники подчеркнули, что Меморандум «О механизме консультаций между МИД Грузии и Генеральным секретариатом ССАГПЗ» будет способствовать развитию сотрудничества между сторонами, что позволит перевести отношения сторон на качественно новый уровень.

Кроме этого, на встрече была отмечена положительная динамика сотрудничества Грузии с арабскими странами в сферах экономики, туризма, воздушного транспортирования, культуры и образования.

Премьер-министр Грузии ознакомил гостя с повесткой дня реформ и мерами, предпринимаемыми правительством по улучшению бизнес-климата в стране. Также на встрече была отмечена важная транзитная роль Грузии в регионе, и перспективы привлечения инвестиций для последующего развития транспортного коридора.

По словам генерального секретаря ССАГПЗ, арабские страны заинтересованы инвестиционным и туристическим потенциалом Грузии, в связи с чем на грузинском рынке авиаперевозок в июне начнет оперировать авиакомпания «Gulf Air», -говорится в пресс-релизе администрации правительства.






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