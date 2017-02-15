«Black Sea Arena» намерена провести мероприятия на бюджетные 6,5 миллионов лари

15.02.2017 16:59 На проведение концертов "Black Sea arena Georgia" планирует потратить по упрощенной закупке 6,5 миллионов лари, выделенных из бюджета Грузии. Директор компании Дмитрий Беридзе уже обратился с соответствующим письмом в Агентство закупок, однако в письме сумма не конкретизируется.



"Мероприятие планирует продолжение в текущем году проекта "Check In Georgia", осуществленного правительством Грузии в 2016 году, приглашение в страну признанных в мире звездных и легендарных музыкальных групп, артистов, исполнителей электронной музыки, проведение концертов и музыкальных фестивалей"- говорится в письме.



"Предположительный период проведения мероприятий будет совпадать с курортным сезоном на Черном море с весны до конца ноября"- заявили в "Black Sea Georgia arena". Компания также пишет, что для гонорара (включая налоги) им необходимо 4,5 миллионов лари, а для организации культурных мероприятий – 2 миллиона лари.



"С учетом того, что у артистов запланированы турне по Европе и миру, и организация по закупке не может вмешиваться в календарь и условия турне, соответственно специфике и закону государственной закупки, невозможно проводить/организовать эти концерты посредством упрощенного электронного тендера или электронного тендера, эти закупки являются непланируемыми"- говорится на веб-странице закупки.



















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