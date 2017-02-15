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Wizz air начинает выполнять прямые авиарейсы из Кутаиси в Великобританию


15.02.2017   18:04
Крупнейшая низкобюджетная авиакомпания Центральной и Восточной Европы Wizz air начинает прямое авиасообщение между Кутаиси и Лондоном (Лутон).

По информации ООО "Объединение аэропортов Грузии" Министерства экономики и устойчивого развития, оперирование авиарейсов начнется с 18 июня с частотой два раза в неделю, каждый четверг и воскресенье. Все авиарейсы выполняются авиа кораблями типа "Airbas A320" на 180 мест, и "Airbas A321" на 230 мест.

Пассажиры уже могут приобрести авиабилеты на сайте авиакомпании www.wizzair.com от 105,99 лари/£34.99.

Низкобюджетный авиарейс будет содействовать углублению двухсторонних туристических, торговых, и деловых отношений между Грузией и Великобританией, и является превосходным выбором, как для туристов, так и бизнес пассажиров.

"С учетом нашего интереса к региону мы и впредь продолжим плодотворное сотрудничество с Кутаисским международным аэропортом, и в будущем грузинским пассажирам с учетом их требования предложим еще больше интересных возможностей"- заявила менеджер коммуникаций Wizz air Сорина Раци.

Авиакомпания Wizz air постоянно расширяет сеть авиа направлений, и уже предлагает грузинским потребителям 12 низкобюджетных авиа направлений в 9 стран Европы. Открыв свою линию в Кутаиси в сентябре 2016 года, авиакомпания сделала важный шаг с точки зрения привлечения инвестиций внутри страны и создания дополнительных рабочих мест.

Примечательно, что в 2016 году Wizz air оказала услуги 168 000 пассажирам в Грузии, и зафиксировала ежегодный 35% рост, чем содействовала занятости в местной авиационной и туристической сфере, а также созданию дополнительно 126 рабочих мест на местном рынке.






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