«Альянс патриотов»: За каждый гектар, проданный иностранцам - 1 миллион инвестиции

15.02.2017 21:24 "Альянс патриотов", который требует запретить по Конституции продажу земли иностранцам, называет компромиссным вариантом определение минимального объема инвестиции за каждый гектар, проданный иностранцам.



На брифинге, проведенном сегодня, 15 февраля, один из лидеров "Альянса патриотов", Давид Тархан-Моурави заявил, что если гражданин другой страны хочет купить в Грузии сельскохозяйственную землю, он должен осуществить инвестицию минимум в миллион долларов за каждый гектар:



"Если иностранец покупает сельскохозяйственную землю, ввести в виде минимального количества инвестиции 1 миллион долларов за каждый гектар, что должно быть инвестировано в течение одного года, и половину этой суммы предварительно положить на депозит. Если иностранный инвестор не вложит эти деньги в землю, тогда он должен лишиться и этих денег, и земли. Это изменение должно войти в органический закон".



До того "Альянс патриотов" обратился в конституционную комиссию с инициативой, запретить по Конституции выдачу сельскохозяйственной земли в собственность иностранным гражданам, и лицам, не имеющим гражданство.



















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