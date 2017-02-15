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Посол: казахские бизнесмены хотят строить отели в Грузии


15.02.2017   22:52
Казахские бизнесмены заинтересованы строительством отелей в Грузии, так как в стране динамично развивается сфера туризма, сообщил посол Казахстана в Грузии Ермухамет Ертысбаев в эксклюзивном интервью со Sputnik Грузия.

Посол: казахские бизнесмены хотят строить отели в ГрузииПосол: казахские бизнесмены хотят строить отели в Грузии

"Казахский бизнес в основном интересуется строительством отелей в Грузии, потому что туристический бизнес очень рентабельное и важное направление для Грузии, и многие казахские бизнесмены выходят на меня и интересуются, где здесь можно купить землю с тем, чтобы построить отель", — сказал Ертысбаев.

Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения 24 июля 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог в двухстороннем и многостороннем форматах, функционирует межправительственная комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Между Грузией и Казахстаном действует безвизовый режим. В 2016 году Грузию посетили почти 49 тысяч граждан Казахстана.






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