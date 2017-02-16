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ЕС продвигает бизнес возможности в приграничных регионах Армении и Грузии
16.02.2017 13:31
В рамках проекта "Трансграничное экономическое развитие" в новой редакции была опубликована публикация "Руководство по ведению бизнеса в Армении и Грузии". Публикация призвана повысить экономические возможности и укрепить бизнес связи в приграничных районах Квемо Картли (Грузия) и Тавуш (Армения), предоставляя практический материал о бизнес климате, ситуации, а также законодательных аспектах экономической деятельности в обеих странах.
Руководством смогут пользоваться потенциальные бизнес партнеры из обеих стран. В документе разьясняется, как зарегистрировать новый бизнес, какая специфика налогообложения и какие требуются лицензии и разрешительные документы. Публикация доступна на армянском и на грузинском языках, а также на русском и английском. С электронной версией можно ознакомиться на странице программы Территориального сотрудничества стран Восточного партнерства (EaPTC).
Целью проекта "Трансграничное экономическое развитие" является улучшение условий проживания приграничных общин в регионах Квемо Картли и Тавуш, а также укрепление трансграничного сотрудничества между ними, в первую очередь, в области сельского хозяйства.
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