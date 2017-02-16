Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕС продвигает бизнес возможности в приграничных регионах Армении и Грузии


16.02.2017   13:31
В рамках проекта "Трансграничное экономическое развитие" в новой редакции была опубликована публикация "Руководство по ведению бизнеса в Армении и Грузии". Публикация призвана повысить экономические возможности и укрепить бизнес связи в приграничных районах Квемо Картли (Грузия) и Тавуш (Армения), предоставляя практический материал о бизнес климате, ситуации, а также законодательных аспектах экономической деятельности в обеих странах.

Руководством смогут пользоваться потенциальные бизнес партнеры из обеих стран. В документе разьясняется, как зарегистрировать новый бизнес, какая специфика налогообложения и какие требуются лицензии и разрешительные документы. Публикация доступна на армянском и на грузинском языках, а также на русском и английском. С электронной версией можно ознакомиться на странице программы Территориального сотрудничества стран Восточного партнерства (EaPTC).

Целью проекта "Трансграничное экономическое развитие" является улучшение условий проживания приграничных общин в регионах Квемо Картли и Тавуш, а также укрепление трансграничного сотрудничества между ними, в первую очередь, в области сельского хозяйства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Армения и Грузия выберут подрядчика для строительства новой ЛЭП
Цены на топливо в Грузии растут почти ежедневно
Разделение государственного и частного страхования не принесет результатов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
Автобус с туристами дважды закидали камнями в Абхазии
«ИнгуриГэс» будет отключена 21 февраля
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии навестил Патриарха в берлинской клинике
Прокуратура Грузии: Убийство патриарха не планировалось
Кадыров подвел итоги десяти лет руководства Чечней
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна