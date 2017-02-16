ЕНД: От договора с «Газпромом» страна несет миллионные убытки

16.02.2017 18:22 Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" считает, что Газпром" платит грузинской стороне 5 долларов США за 1000 м3 газа на каждые 100 километров, в результате чего по сравнению с прежним контрактом, Грузия несет убытки в количестве 21,9 миллионов долларов.



"Национальное движение" провело презентацию об отношениях между "Газпромом" и Грузией в сфере транспортировки газа, и финансовых убытках, вызванных их трансформацией.



С соответствующей презентацией на заседании парламентского отраслевого комитета предстал один из лидеров ЕНД Роман Гоциридзе.



"Длина магистрального газопровода Север-Юг на территории Грузии составляет 221 км.



Объем газа, пропущенного в течение года, составляет около 2 миллиардов м3.



Стоимость транзита 1000 м3 газа за каждые пропущенные 100 км. по разной практике в мире составляет а) 3$ б) 5$ в) 6$.



Какую сумму получит Грузия от "Газпрома" в условиях разных тарифов транзита?



а) 2 000 000 000/1000*2.21*3=$13.3 млн., б) 2 000 000 000/1000*2.21*5=$22.1 млн., в) 2 000 000 000/1000*2.21*6=$26.520 млн.



Прежняя схема оплаты стоимости транспортировки газа (оплата натурой)



Грузия в виде стоимости транзита получала натурой газ стоимостью 200 000 000/1000*220= 44 миллионов долларов.



По новой цене, предложенной "Газпромом", Грузия получила бы за транзит газ натурой стоимостью 200 000 000/1000*185= 37 миллионов долларов.



В случае перехода на денежный расчет вместо возмещения натурой (когда стоимость транзита равна $5) ущерб составляет а) $21.9 млн. (44-22.1), б) $14.9 млн. (37-22.1);



Тариф транспортировки природного газа, утвержденный Компании транспортировки газа Грузии (без НДС) 13,83 лари/1000м3.



Стоимость транспортировки газа из России в Армению (расходы, плюс прибыль) по старому обменному курсу лари составляет $8,33 (13.83/1.66), а по сегодняшнему курсу $5,18 (13.83/2.67).



а) по старому курсу транспортировка 2 млрд. м3 газа обходится $16 660 000 (2 000 000 000/1000*8.33), б) а по нынешнему курсу $10 360 000(2 000 000 000/1000*5.18).



После транзитных расходов остается: а) по старому курсу $5 440 000 (22 100 000 -16 660 000), б) по нынешнему курсу $11 740 000 (22 100 000 -10 360 000).



Если стоимость транзита равна $6 долларам, тогда: в случае перехода вместо оплаты натурой на денежный расчет (когда стоимость транзита равна $6) убытки составляют а) $17,480 млн. (44-26.520), б) $10.480 млн. (37-26.520).



После расходов на транзит остается: а) по старому курсу $9 860 000 (26 520 000-16 660 000), б) по нынешнему курсу $16 160 000 (26 520 000-10 360 000).



"Газпром" платит грузинской стороне $5 за 1000 м3 газа пропущенного каждые 100 километров.



В 2017 году "Газпром" предположительно в течение первых шести месяцев будет возмещать стоимость транзита в старой форме, натурой, в размере 10% пропущенного газа. А остальной период года оплата будет вестись соответственно вышеизложенному тарифу транзита.



В 2018 году грузинская сторона может приобрести газ у"Газпрома" за 185 долларов.



Контракт двухгодичный, и все существующие до сих пор условия, в том числе тариф транзита, и цену газа следует согласовать сначала.



"Газпром" берет обязательство платить стоимость транзита газа, невзирая на то, пропустит газ в Армению, или нет.



Прибыль Компании транспортировки газа Грузии в 2013-2015 годы:



2013 год - 17,805 лари; 2014 год - 12,787 лари; 2015 год - 42,217 лари (убытки).



Прибыль Корпорации нефти и газа Грузии в 2013-2015 годы:



2013 год - 111,603 лари, 2014 год - 93,465 лари, 2015 год - 40,558 лари”, - говорится в презентации.



По мнению Романа Гоциридзе, из-за этого договора следует привлечь министра энергетики Каху Каладзе и других ответственных лиц, так же как и все правительство как минимум к политической, и как максимум к правовой ответственности.

















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