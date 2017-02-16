Грузия занимает 5-е место в Европе и 13-е в мире по индексу экономической свободы

16.02.2017 19:11 В "Индексе экономической свободы " 2017 года позиции Грузии улучшились, и с 23-й позиции страна переместилась на 13-ю – данные об этом опубликованы на официальной веб-странице Heritage Foundation.



В опубликованных данных говорится, что среди 186 стран Грузия набрала 76,0 очков.



С точки зрения экономической свободы Грузия названа среди свободных стран. Согласно индексу, Грузия на пятой позиции в Европе. Ее опережают Швеция, Эстония, Ирландия, и Великобритания.



Положение Грузии с точки зрения очков в индексе текущего года: право собственности (55.1), правительственная включенность (65.0), свобода бизнеса (87.2) и свобода труда 75.9- улучшились. Кроме того монетарная свобода (78.2), правительственные расходы (74.4) и налоговое бремя (87.3) - ухудшились, а эффективность судебной деятельности (66.5), фискальная свобода (93.5), свобода торговли (88.6), свобода инвестиций (80.0), финансовая свобода (60.0)- остались без изменения.



Index of Economic Freedom оценивает страны по четырем критериям: верховенство закона, величина правительства, эффективность регуляций, и свободные рынки.

















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