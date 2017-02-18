Грузия и Афганистан намерены расширить сотрудничество в сфере торговли

18.02.2017 13:56 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.



Стороны провели переговоры в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась накануне и завершится 19 февраля.



Стороны договорились расширить двухстороннее сотрудничество в сфере торговли и экономики, а также активизировать контакты в области транспорта.



В ходе встречи был отмечен большой потенциал партнерства между представителями частных секторов Грузии и Афганистана.



Ашраф Гани отдельно поблагодарил премьера Грузии за помощь в решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности.















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