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Грузия и Афганистан намерены расширить сотрудничество в сфере торговли
18.02.2017 13:56
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.
Стороны провели переговоры в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась накануне и завершится 19 февраля.
Стороны договорились расширить двухстороннее сотрудничество в сфере торговли и экономики, а также активизировать контакты в области транспорта.
В ходе встречи был отмечен большой потенциал партнерства между представителями частных секторов Грузии и Афганистана.
Ашраф Гани отдельно поблагодарил премьера Грузии за помощь в решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности.
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