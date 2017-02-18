Прожиточный минимум для средней семьи в Грузии составил 278 лари

18.02.2017 21:57 Прожиточный минимум для средней семьи в Грузии на январь 2017 года составил 278 лари (около 107 долларов), говорится в материалах Национальной службы статистики страны «Сакстат».



Для трудоспособного мужчины прожиточный минимум в Грузии составил 166,3 лари (около 64 долларов), а для среднего потребителя - 147,3 лари (56,5 долларов). Ровно год назад прожиточный минимум для трудоспособного мужчины составлял 164,4 лари, а для среднего потребителя - 145,2 лари.



Вместе с тем, прожиточный минимум для семьи, состоящей из двух человек, в январе 2017 года составил 235,6 лари (более 90 долларов), семьи из трех человек - 265 лари (около 102 долларов), из четырех - 294 лари (около 113 долларов), из пяти - 331,4 лари (более 127 долларов), для семьи из шести человек - 391 лари (более 150 долларов).



В расчет прожиточного минимума принимается только продовольственная корзина - в него не входят другие расходы, не учитываются затраты на оплату коммунальных услуг, расходов на транспорт и т.д., сообщает агентство.















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