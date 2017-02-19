В Грузии отремонтируют дорогу к границам с Арменией и Азербайджаном

19.02.2017 13:08 Грузинские власти планируют отремонтировать автомагистрали, ведущие к границам с Арменией и Азербайджаном, сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры. Реконструкция автомагистралей Рустави-Красный Мост (грузино-азербайджанская граница) и Рустави-Садахо (грузино-армянская граница) осуществляется в рамках проекта улучшения скоростной магистрали Восток-Запад при финансировании Всемирного банка.



«От Рустави в направлении Садахло планируется строительство 40-километрового участка, а от Рустави до Красного Моста строительство участка в 35 километров», - отмечено в сообщении. Специалисты уже преступили к работам по проектированию. Стоимость проектирования и самой реконструкции Департамент приводит отдельно - 1 миллион 721 тысяч 933 евро и 1 миллиона 825 тысяч 937 лари (порядка 689 тысяч долларов).



Ожидается, что проектные работы завершат через 17 месяцев. После этого будет объявлен тендер на проведение реконструкции. Проект является частью плана по пространственному обустройству Грузии, который премьер-министр страны Георгий Квирикашвили представил осенью 2017 года. Пространственное обустройство Грузии - один из важных компонентов 4-пунктного плана правительства, предусматривающего развитие регионов и инфраструктуры страны.















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