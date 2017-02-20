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В ЕНД рассказали о факторах, влияющих на увеличение цены на топливо


20.02.2017   16:17
Рост цен на топливо вызывает увеличение стоимости продуктов, что прямо отразится на социальном положении населения. Об этом на брифинге заявил представитель оппозиционного «Единого национального движения» Зураб Меликишвили.

По словам политика, за последний период цены на автомобильное топливо повысились на 50 тетри, не фоне того, "что главным предвыборным обещанием власти было значительное снижение стоимости нефтепродуктов".

"Увеличение цен на топливо мы наблюдаем почти каждый день и это происходит при обещании власти снизить цены на бензин и дизельное топливо. На это повлияли обесценивание лари и увеличение топливных акцизов. Хотя чиновники даже не проинформированы о росте цен на топливо, так как мы заполняем их баки из наших карманов", -сказал Меликишвили.

Политик предлагает правительству срочно уменьшить акцизы и расходную часть бюджета и «исключить все подозрения по поводу согласованной цены на топливо».






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