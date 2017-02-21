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Georgia Gaming Congress состоится 1 марта


21.02.2017   10:14
Тбилиси в третий раз примет гостей Игорного конгресса Georgia Gaming Congress, собрав в своих рамках отечественных и зарубежных представителей отрасли. Масштабная площадка начнет свою работу 1 марта, в центре ее внимания окажутся вопросы развития наземных и виртуальных казино, букмекерских контор, фэнтези и кибер-спорта. Солидная часть встречи будет отведена под вопросы дополненной и виртуальной реальности, блокчейн-технологий, становящихся неотъемлемыми составляющими индустрии.

Что ожидается?

В рамках ежегодного мероприятия соберутся не только участники отрасли, но и представители власти, в очередной раз готовые к конструктивному диалогу по насущным вопросам. Будут открыты двери и для простых граждан, использующих при организации своего досуга казино на casinosuperslots.club и других популярных виртуальных площадках, посещение наземных заведений различного характера. Эта категория посетителей сможет ознакомиться новинками игорной сферы, поскольку в специальной демо-зоне всем желающим будут представлены последние разработки программного обеспечения в азартном направлении.

Каждый гость тбилисской площадки сможет успешно решить стоящие на повестке дня вопросы за счет обширной деловой программы, наличия хороших возможностей для взаимодействия с другими участниками, поиска инвесторов и партнеров по бизнесу. Ожидается большое количество участников в свете того, что за два прошлых года Конгресс сумел с самой лучшей стороны зарекомендовать себя в качестве информативной и коммуникативной площадки. По итогам прошедших встреч был отмечен высокий уровень организации проекта, в том числе и за счет грамотного подбора спикеров. Список докладчиков текущего года уже практически полностью составлен, в него входят отечественные и зарубежные эксперты нескольких направлений, сопутствующих игорной индустрии.

На днях в качестве спикеров встречи были заявлены представители всемирно известного поставщика программного обеспечения, игр и оборудования для гемблинга Casino Technology. Руководители по развитию организации в Центральной Европе и СНГ Нина Александрова и Стефан Енчев дадут всем желающим практическое руководство по применению омниакальных решений в игорной сфере. Ранее к проекту присоединились создатель спортивной телесети Setanta Лаша Мачавариани, юрист и политик Каха Кукава.







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