Функция надзора за финансовым сектором вернется в НБГ

21.02.2017 17:56 На заседании правительства мы представили проект, состоящий в сумме из 17 законов, предусматривающий возвращение надзора за финансовым сектором в Национальный банк - заявил первый вице-премьер, министр финансов Дмитрий Кумсишвили на пресс-конференции, проведенной после заседания правительства.



"Как известно, в 2015 году парламент принял поправку к законопроекту, по которому надзор финансового сектора должен был перейти к независимому юридическому лицу публичного права, Агентству финансового надзора Грузии. После этого эти законопроекты были обжалованы в Конституционном суде.



Мы несколько раз заявляли, что в результате изменений, происшедших в последнее время, надзор за финансовым сектором следовало вернуть в Национальный банк. Исходя из этого, мы уже не ждем обсуждения Конституционного суда по данному вопросу, и соответственно, в первичном виде представим парламенту Грузии законопроекты, касающиеся надзора финансового сектора.



В то же время должен заявить, что мы находимся в весьма активном процессе в переговорах с Международным валютным фондом, для которого это решение также является очень важным и положительным"- заявил Дмитрий Кумсишвили.



Напомним, что функцию надзора за финансовым сектором вывели из состава НБГ при прежнем президента Национального банка Ираклие Кадагидзе. Тогда власти вели давление на него и обвиняли в падении курса национальной валюты. Несмотря на то, что эксперты и специалисты, в том числе международные организации указывали властям на недопустимость вывода этой функции из состава НБГ, власти никого не стали слушаться. Тогда им нужен был "козел отпущения". После смены президента Национального банка Грузии падение курса национальной валюты продолжилось, что и стало доказательством того, что действия властей носили характер политического давления на президента, назначенного еще при власти Саакашвили.

















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